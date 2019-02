Mand i livsfare: Ramt af bus

En mand er lørdag aften blevet påkørt af en bus på Vesterbrogade i København.

- Da han blev bragt ind på Rigshospitalet var han stabil, men hans tilstand er forværret her til morgen, siger vagtchef hos Københavns Politi, Michael Andersen.

Anmeldelsen kom kl.22.49, men der er endnu ingen forklaring på uheldet.

- Vi har ikke fået en forklaring fra den påkørte endnu, så det er for tidligt at sige, hvad der er baggrunden. Det vigtigste er lige nu, at han overlever, siger Michael Andersen.

Ulykken skete foran det populære spisested Madklubben, hvor flere gæster på fortovet så ulykken.