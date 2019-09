Mand i militærtøj trak pistol og skød

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Klokken 18.30 oplyser politiet, at en formodet gerningsmand er anholdt.

Fyns Politi efterforsker torsdag klokken 17.30 flere meldinger om skyderi i Middelfart i nærheden af stationen.

Det bekræfter vagtchef Kenneth Taanqvist over for Ekstra Bladet.

- Vi er ved at undersøge nogle meldinger om skud mod noget beboelse i Middelfart by. Ingen personer er ramt, fortæller vagtchefen.

På Twitter skriver politiet kort før klokken 18, at man er 'massivt til stede' i byen.

Skyndte sig at ringe 112

Flere personer fortæller til Ekstra Bladet, at de hørte skud blive affyret omkring klokken 17, og at mindst en rude er smadret.

John Thomsen, der ejer Stationen Kaffebar ved Middelfart Station, fortæller til Ekstra Bladet, at flere kunder kom ind i cafeen og bad ham ringe til politiet.

- De kom ind og fortalte, hvad der var sket, og så skyndte jeg mig at ringe til politiet. Det er sket lige ved et venteværelse, fortæller han.

En anden fortæller, at han hørte 'et knald', da han var på vej til stationen for at nå sit tog.

- Der var mange chokerede mennesker, fortæller han.

'Trak pistol ud op af lommen'

Flere personer fortæller uafhængigt af hinanden, at en mand iklædt militærtøj skal have trukket en pistol og skudt mod en rude og derefter forladt stedet til fods.

- Han står og har en helt almindelig dialog med nogle mennesker, da han pludselig trækker en pistol op af lommen. Det er fuldstændig vanvittigt, fortæller en person.

Klokken 18 efterlyste politiet en mand iført militærtøj.

- Efterforskning på stedet viser p.t., at der formentlig er brugt hardball våben eller lignende. Ingen personskade. Vi efterlyser mand, dansker ca. 50 år, iført sort trøje, sort vest, militærbukser og militærstøvler, skrev politiet på Twitter.

Klokken 18.30 er en formodet gerningsmand anholdt, oplyser politiet.