Mand i vildt styrt fra Himmelbjerget: Faldt 25 meter

En mand styrtede ned ad Himmelbjerget under en gåtur. Han er kørt på skadestuen til tjek

Efter at have mistet fodfæstet under en tur på Himmelbjerget, faldt en mand 25 meter ned af en stejl skrænt.

Det fortæller indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen Søren Møller til Ekstra Bladet.

- En mand var ude og gå aftentur på et stisystem på Himmelbjerget, hvor han pludselig mister fodfæstet og ryger så 25 meter ned, siger han.

Kørt til tjek

Manden er ikke umiddelbart kommet voldsomt til skade, men han var alligevel i store smerter efter det voldsomme styrt.

- Da vi kommer ud, klager han over, at han har ondt i hofte og ryg, hvorfor han bliver kørt på hospitalet.

- Det var et meget stejlt sted, så han har fået sig noget af en tur, siger Søren Møller fra Østjyllands Brandvæsen.

Himmelbjerget er på sit højeste punkt 147 meter højt og er placeret mellem Ry og Silkeborg i østjylland.