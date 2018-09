Mand idømt 110 års fængsel: Her skyder han mod to betjente

Mellem 55 og 110 år. Så lang tid skal 22-årige Daniel Clary tilbringe bag tremmer for mordforsøg, efter han åbnede ild mod to betjente, da han blev stoppet i sin bil sidste efterår.

Det står klart, efter en dommer i Easton, Pennsylvania fredag afsagde dom over Clary med ordene 'jeg håber du aldrig bliver løsladt', skriver ABC News.

Daniel Clary blev stoppet af de to betjente Seth Kelly og Ryan Seiple 7. november 2017. Betjentene mente han kørte for stærkt, og havde ham desuden mistænkt for at være påvirket bag rattet.

Under anholdelsen lykkedes det dog Clary at vriste sig fri og åbne ild mod de to betjente, hvilket sårede Seth Kelly alvorligt. Begge betjente besvarede ilden og ramte Clary flere gange, før han stak af i sin bil og kørte sig selv på hospitalet.

