Mand idømt 14 års fængsel for knivdrab

Et enigt nævningeting har afsagt dom

54-årige Michael Weber er onsdag ved Retten i Næstved blevet idømt 14 års fængsel for knivdrab på en 47-årig mand.

Drabet skete i oktober 2018 i en beboelsesopgang i Skælskør.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Det var et enigt nævningeting, som nåede frem til strafsanktionen, efter at den 54-årige først var kendt skyldig.

Den 47-årige afgik ved døden efter at være blevet stukket med en kniv, der ramte hjertet, kom det frem under sagens behandling. Knivstikket skete i opgangen til Jernbanegade 10 i Skælskør klokken 19.20 28. oktober. Knap tre dage senere døde offeret af sine kvæstelser.

Det kom frem i retten - blandt andet fra den 54-åriges egen forklaring - at der inden det dødbringende knivstik havde været noget uvenskab mellem parterne, fortæller senioranklager Anne Marie Fink fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Hun er godt tilfreds med dommen, som lagde sig helt op ad hendes påstand om 14 års fængsel. Gode vidneforklaringer og vigtige lægelige oplysninger om det dødbringende stik har været afgørende beviser i sagen, siger hun.

- Dels er der nogle beboere, som har overværet, hvad der skete, og så er der nogle lægelige oplysninger om, hvordan stikket er gået ind, som viste sig ikke at svare til, hvad den 54-årige selv forklarede om stikket, siger Anne Marie Fink til Ekstra Bladet.

Inden drabet havde de to fået en del at drikke.

Den dømte blev ud over drab også fundet skyldig i våbenbesiddelse under særlig skærpende omstændigheder, da han var i besiddelse af to haglgeværer og ammunition.

Våben og ammunition var dels opbevaret i den 54-åriges lejlighed i Skælskør, dels i bagagerummet på hans knallert og dels i skaktrummet under nedfaldsskakten til Jernbanegade 10.

Den 54-årige ankede på stedet dommen til frifindelse.