Mand idømt bøde: Kastede med sin hund

En mand fra Tinglev er blevet straffet for anden gang efter at have behandlet sin hund dårligt

Onsdag blev en mand fra Tinglev idømt en bøde, fordi han gentagne gange havde behandlet sin hund dårligt og kastet rundt med den.

Bøden blev tildelt ved retten i Tønder, hvor manden blev idømt en bøde på 1000 kroner som straf for at have taget hårdt fat i sin hund og kylet den ned i en cykelanhænger. Det skriver Jydskevestkysten.

Og det er ikke første gang, at manden er i politiets søgelys for at behandle sin hund dårligt. Han er nemlig tidligere blevet tildelt en bøde af samme grund.

- Der har været to stort set ens episoder, og i august lød bøden på 2000 kroner, siger specialanklager Lars Viereck fra Syd- og Sønderjyllands Politi til JV.dk.

Borgere har begge gange henvendt sig til politiet efter at have set mandens opførsel over for sin hund. Specialanklageren er derfor ikke i tvivl om, hvad den næste straf til manden bliver, hvis der skulle komme endnu en sag.

- Hvis der kommer flere anmeldelser, så vil jeg overveje, at der skal nedlægges påstand om frakendelse af retten til at holde dyr, lyder det fra specialanklageren.

Den dømte mand var ikke selv til stede i retten, da bøden blev uddelt, og der var derfor tale om en udeblevelsesdom.

Specialanklageren oplyser, at man endnu ikke kender til hundens race men bekræfter, at der er tale om en hund af den mindste slags.