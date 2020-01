Mand idømt fængsel for børnepornografi

En 27-årig mand er fredag blevet idømt et års fængsel ved Retten i Glostrup for børnepornografi og for at krænke syv mindreårige pigers blufærdighed på internettet.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Politiets efterforskning af sagen viste, at manden havde udsat i alt syv piger i alderen 10-13 år for krænkelser. Her opsøgte den 27-årige mand pigerne via internetspil og chattede videre med dem på meddelelsestjenester såsom Snapchat, Skype og sms.

Manden kom samtidig med meget direkte seksuelle opfordringer og kommentarer til pigerne. Han havde desuden lokket to af pigerne til at sende ham fotos af dem selv, hvorfor han også er blevet dømt for børnepornografi.

Nogle børnelokkere flytter deres søgen fra legepladsen til internettet – og derfor er det vigtigt, at forældre og bedsteforældre løbende taler med familiens børn om klog og fornuftig adfærd på internettet. Det er vigtigt, at børn er naturligt skeptiske over for nye net-venner og siger nej til krænkende chat og at sende intime fotos eller penge, siger anklagerfuldmægtig hos Københavns Politi Søren Yde Halse i pressemeddelelsen.

Den 27-årige mand har nu fået forbud i fem år mod at søge kontakt til børn under 18 år på internettet.