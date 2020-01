Mand idømt syv års fængsel: Var i besiddelse af stor mængde hash

En 33-årig mand er blevet idømt syv års fængsel for besiddelse af en stor mængde hash samt amfetamin og en skarpladt pistol

En 33-årig mand er fredag ved Retten i Viborg blevet idømt syv års fængsel for besiddelse af en stor mængde hash og amfetamin og en skarpladt pistol.

Det skriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Manden modtog dommen.

Sidste år i februar fandt politibetjente store mængder ulovlige stoffer og en skarpladt pistol på en adresse i Roslev ved Limfjorden.

Fredag er adressens beboer - en 33-årig mand - blevet idømt syv års fængsel for at have opbevaret stofferne og våbnet i sit hjem.

Dommen blev afsagt ved Retten i Viborg.

TV MIDTVEST har talt med senioranklager Claus Benner, der har ført sagen på vegne af anklagemyndigheden. Han fortæller, at der blandt andet blev fundet hash, amfetamin og kokain i hjemmet i Roslev.

Sagen blev ført som en tilståelsessag, og den tiltalte, Jesper Engelbrekt Kristensen, valgte at modtage dommen.

Anklagemyndighedens påstand var, at sagen skulle udmunde i syv års fængsel, hvilket retten altså valgte at følge