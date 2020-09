Mand jagtet: Bil påkørt med vilje

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En bil er mandag klokken 14 blevet bevidst påkørt på Viby Ringvej tæt på Viby Torv i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet tyder meget på, at det er et opgør i et kriminelt miljø, som ligger bag.

Politiet skriver, at den foreløbige efterforskning peger på, at en uoverensstemmelse mellem nogle mænd på Q8-tanken på Viby Ringvej udviklede sig voldsomt og førte til, at en mand flygtede fra tanken ved at springe ind i en bil med sin kone bag rattet.

Flere biler blev ifølge vidner set i høj fart efter bilen, og en af de jagtende kørte ind i siden på dem.

Både gerningsmændene og de forurettede var forsvundet, da politiet dukkede op.

Under biljagten er to tilfældige biler blevet ramt.

Ingen lader til at være kommet til skade, oplyser politiet.

Viby Ringvej har en kort periode været spærret, mens politiet har sikret sig spor til sagen.

Østjyllands Politi har fundet frem til to biler, som menes at have været impliceret i biljagten. De er blevet beslaglagt til nærmere undersøgelser.

En person har været anholdt til sagen, men han har ikke været involveret og er derfor blevet løsladt.

Indtil videre er det begrænset, hvad politiet kan fortælle.

- Vi er i fuld gang med efterforskningen for at finde frem til, hvad der præcist er sket, og hvem gerningsmændene er. Det er for tidligt at sige noget om motivet til påkørslen, men vores foreløbige undersøgelser tyder på, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Politiet har også fået mange mobiloptagelser og billeder, som skal underøges.