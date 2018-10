Mand jagtet vildt: - Ring efter politet, de slår mig ihjel

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Omkring klokken 18.30 lørdag aften fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om en form for overfald ved en Shell-tank på Milnersvej i Hillerød.

- Der er ingen tvivl om, at der er foregået noget derude, men det er formodentlig en almindelig voldssag, påpeger vagtchef Michael Hansen overfor Ekstra Bladet.

Manden, der anmeldte overfaldet, skulle sammen med sin søn mødes med nogle andre mænd på tanken. Men af endnu uklare årsager går mødet galt.

- Da de kommer derud, bliver de overfaldet, og sønnen stikker af i en bil.

- Anmelderen fortæller også, at de tre overfaldsmænd skulle have smadret ruden i hans bil, men det har vi ikke kunne finde belæg for, da vi ikke har kunne se nogen glasskår på stedet. Derudover siger han, at han har fået et par slag i hovedet, siger Michael Hansen.

Politiet kan først få klarlagt, hvad der præcist er sket, når de har fået fat i videoovervågningen. Michael Hansen bekræfter, at politiet kender anmelderen særdeles godt. Derudover har de ikke yderligere kommentare til sagen.

Øjnevidne fortæller noget andet

Ekstra Bladet har været i kontakt med et øjenvidne, der foræller en helt anden historie.

Ifølge Ekstra Bladets vidne trækker der pludselig fem-seks biler op med unge mænd af anden etnisk herkomst, der råber og skriger.

- De var særligt efter en lidt ældre mand, som de jagtede. Der var en bil, som med vilje kørte ind i en anden bil.

- Kort efter fortsatte den ældre mand om bag ved supermarkedet ved siden af, hvor han råbte, 'ring efter politet, de slår mig ihjel', fortæller vidnet om den meget ophedede situation, som politiet i skrivende stund ikke har opklaret.

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)