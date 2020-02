Mand klemt ihjel i arbejdsulykke

En 27-årig mand er torsdag eftermiddag blevet klemt ihjel under en bigballe i Thisted.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Her skriver politiet, at manden blev klemt under en bigballe, der vejer ca. 250 kg.

Årsagen til ulykken er endnu ikke kendt. De pårørende er underrettet.