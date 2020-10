Mand knivstukket af cykeltyve

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To teenagedrenge på 17 og 18 er blevet anholdt og forlanges varetægtsfængslet efter et knivoverfald på en 35-årig mand.

Det oplyser Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Politiet sigter de to for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Den 35-årige skulle blandt andet være blevet stukket med kniv i sin bagdel under overfaldet, der fandt sted ved indkøbscentret Sildebroen i Frederikssund mandag ved 13-tiden.

- Den 35-årige ser nogle unge, der har hans cykel. Så henvender han sig, og så starter en ordveksling, der får den 35-årige til at sige, at han ikke gider snakke, og at han i stedet vil ringe til politiet. Da han vender ryggen til og siger 'jeg ringer til politiet', sker overfaldet, siger efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi, Henrik Sejer, til Ekstra Bladet.

Den 35-årige blev både sparket og slået. Da han senere bliver undersøgt på hospitalet, viser det sig, at han også er blevet stukket i sin bagdel.

Manden har ikke på noget tidspunkt været i livsfare.

Nordsjællands Politi kender i forvejen de to unge. Der var flere vidner til overfaldet, og anholdelsen skete hurtigt efter anmeldelsen.

De to unge bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød tirsdag eftermiddag med krav om varetægtsfængsling.