Mand kører direkte ind i hijab-butik i Sydney: 12 personer kvæstet

Sammenstødet sker blot få dage før den muslimske højtid eid, og det har fået flere til at spekulere i, om der var tale om et forsøg på terror. Det afviser politiet

12 mennesker er kommet til skade, efter at en bil torsdag eftermiddag lokal tid kørte direkte ind i en butik i Greenacre i det vestlige Sydney i Australien.

Blandt de tilskadekomne er også føreren af bilen.

Det skriver flere lokale og udenlandske medier, der citerer de lokale myndigheder.

'Den mandlige chauffør og 11 yderligere personer er kvæstet. De bliver i øjeblikket behandlet på stedet. Deres skader er ikke livstruende', oplyser politiet i delstaten New South Wales' i en pressemeddelelse.

Alarmcentralen fik opkaldet klokken 15.15 lokal tid, hvilket var klokken 7.15 dansk tid.

Politiet afviser terror

Ifølge The Guardian er størstedelen af de tilskadekomne kvinder mellem 18 og 30 år.

Butikken, bilen kørte ind i, sælger den muslimske hovedbeklædning hijab. Sammenstødet sker blot få dage før den muslimske højtid eid, og det har fået flere til at spekulere i, om der var tale om et forsøg på terror.

Det afviser politiet, der oplyser, at intet tyder på, at hændelsen er terrorrelateret.

Billeder og videoer fra stedet viser en mørk firhjulstrækker holde inde i butikken, mens røg kommer ud fra bilen, og splintret glas ligger rundt omkring. I en video ses to mænd sidde i bilen, som først kører op i en hvid bil for derefter at gasse op og køre direkte ind i butikken.

I et opslag på Facebook skriver butikken, Hijab House, at både ansatte og kunder er kommet til skade:

'Lokalsamfundet er rystet, og vores ansatte arbejder på at finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag. På nuværende tidspunkter kender vi ikke nogle mulige motiver. Det vigtigste er, at alle er i live'.