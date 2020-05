Mand kører ind i menneskemængde i Tyskland

Ingen er alvorligt kvæstet, efter at en mand har påkørt en gruppe i det sydlige Tyskland tirsdag aften

En 43-årig mand kørte ind i en menneskemængde i det sydlige Tyskland tirsdag aften. Fem personer har fået lettere skader.

Det oplyser tysk politi natten til onsdag.

De tilskadekomne er sendt på hospitalet. Det drejer sig om et barn på to år og fire voksne, herunder den formodede gerningsmands 23-årige kæreste.

Barnet har ikke lidt nogen fysiske skader, men er i chok, oplyser det lokale politi.

- Det er heldigt, at ingen blev alvorligt såret eller dræbt, siger en talsmand for politiet, der efterforsker påkørslen som et forsøg på drab.

Ifølge politiet tyder påkørslen på at være en 'bevidst handling'. Det vides ikke, om de andre tilskadekomne har relationer til manden.

Den 43-årige mand påkørte efter at have ramt menneskemængden et træ, hvorefter han flygtede fra gerningsstedet.

Han er senere blevet indlagt på hospitalet med moderate kvæstelser. Politiet har endnu ikke været i stand til at afhøre manden grundet hans tilstand.

Manden er tysk statsborger og bosiddende i München. Hændelsen skete i byen Pöcking uden for München i Sydtyskland.