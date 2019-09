Mand kørt på hospitalet med politieskorte efter frontalt sammenstød

En motorcykel og en personbil er onsdag eftermiddag kørt frontalt sammen på Frederiksværksvej.

En person er kørt på hospitalet med politieskorte.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 12.33.

- Det er to mænd, der er impliceret i ulykken. Vi er derude nu og har travlt med at hjælpe dem. Jeg kan ikke sige så meget mere end, end at man har skyndt sig at få motorcyklisten afsted på hospitalet med politieskorte, fortæller pressevagten ved Nordsjællands Politi.

Opdateres ...