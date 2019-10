Mand kørt på Rigshopitalet: Fik betonelement i hovedet

En 29-årig mand fra Græsted er mandag blevet kørt med politieskorte til Rigshospitalets Traumecenter efter en alvorlig arbejdsulykke.

Det oplyser pressekoordinator Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Ulykken fandt sted på Garnisonsvej i Farum, hvor man er ved at bygge boliger. Her fik manden et betonelement i hovedet under arbejdet.

De nærmere omstændigheder bag ulykken er uvisse. Arbejdstilsynet er orienteret om hændelsen, og de har overtaget det videre arbejde.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 8.45, hvorefter manden altså blev hastet på Rigshospitalet. Der er på nuværende tidspunkt ikke nærmere oplysninger om hans tilstand.

Mandens pårørende er underrettet om ulykken.