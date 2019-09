Mand kørte bil ind i have

En ældre mand kørte søndag sin bil ind i en have i Hadsten i en soloulykke. Der er ingen tilskadekomne

En 78-årig mand mistede søndag herredømmet over sin bil og kørte ind i en have i Hadsten. Manden er kørt på sygehuset, men Østjyllands Politi melder, at han uskadt, og der er ingen tilskadekomne.

Mistænker ildebefindende

- Vi har mistanke om, at uheldet kan skyldes, at manden fik et ildebefindende, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Ørum Møldrup til Ekstra Bladet.

- Han er uskadt, men jeg kan forestille mig, at han er i chok, siger Michael Ørum Møldrup.

- Der er heldigvis ingen, der er kommet noget til, men der er sket nogen skade på haven.