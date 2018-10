Mand kom til skade i en selvkørende kanon

En 25-årig mand kom til skade, da han var ude at køre i selvkørende artilleripjece torsdag på hærens øveareal ved Oksbøl i vestjylland. Mandens hoved og overkrop var anbragt på en sådan måde, at han kom til skade, da tårnet på den selvkørende kanon begyndte at dreje.

- Manden kom i klemme under en kanon i en selvkørende artilleripjece omkring klokken 15.00. Manden blev kort efter kørt til nærmeste sygehus, og han blev allerede udskrevet klokken 18.00, siger Anders Sindun, chef i ledelsessekretariatet i Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, til Ekstra Bladet.

Den 25-årige mand slap med skrækken og er ikke kommet alvorligt til skade.

Arbejdsulykken blev anmeldt torsdag, og den bliver nu undersøgt af Arbejdstilsynet.