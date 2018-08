Mand kvæstet efter stige-fald

Tirsdag eftermiddag blev en mand fløjet fra Køge til Rigshospitalet i en lægehellikopter. Den 62-årige mand, som kommer fra Slagelse, var faldet knap tre meter ned fra en stige. Ulykken skete i en fabriksbygning i Køge, hvor den 62-årige lavede noget elektrikerarbejde. Både politi- og ambulancemandskab blev tilkaldt til ulykkesstedet.

Manden landede på ryggen, og pådrog sig her flere kvæstelser i brystet. Da han ankom med helikopteren til Rigshospitalet, fik han konstateret flere brud på ribbenene samt en punkteret lunge. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi.

- Vi har ikke haft kontakt med den tilskadekomne endnu. Vi skønner, at hans behandlinger har været vigtigere end at afhøre manden, siger kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands politi Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

- Den 62-årige mand har det, skadernes omfang taget i betragtning, godt. Han er ifølge vores oplysninger uden for livsfare.

Politiet har endnu ikke afhørt vidner, der var tilstede på arbejdspladsen under ulykken.

Arbejdstilsynet har undersøgt, om nogen kan drages til ansvar for ulykken. De ønsker ikke at stille op til interview, men oplyser i en mail til Ekstra Bladet at:

'Arbejdstilsynet har udstedt et strakspåbud om at sikre forsvarlige adgangsveje, samt et strakspåbud om at sikre instruktion af medarbejderne.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med fabrikschefen, men han vil ikke udtale sig.´