Mand lå bæltefikseret i knap ni døgn i dansk fængsel: Få dage efter var han død

En ung mand ved navn Abdi omkommer i 2016 efter at have ligget bæltefikseret næsten uafbrudt i ni døgn. Det kan være ulovligt, lyder det fra ekspert

8 dage, 17 timer og 55 minutter.

Så længe ligger en ung mand ved navn Abdi bæltefikseret i Vridsløseslille Statsfængsel fra 10. til 19. januar 2016. 25. januar dør han.

Det skriver Radio24syv på baggrund af aktindsigter hos Kriminalforsorgen, der over for radiokanalen ikke ønsker at kommentere sagen udover at bekræfte, at der har været et dødsfald den pågældende dag.

Dermed er det uvist, om bæltefikseringen, der foregik ved tvang, har haft nogen indflydelse på den unge mands død.

Se også: 4500 danskere fik smadret deres hjerner: I Danmark undskylder vi ikke fortidens fejl

Næsten ingen væske

Ifølge Radio24syv viser dokumenterne, at den unge mand stort set ikke spiste på de ni dage og kun fik en smule væske. Det fremgår endvidere, at han lå nøgen og flere gange urinerede ud over sig selv, ligesom han kastede op på gulvet.

Den 19. januar bliver Abdi overflyttet til Herstedvester Fængsel, hvor han seks dage senere dør.

Og ni døgns næsten uafbrudt bæltefiksering kan være i strid med Menneskerettighedskonventionen.

- Bare det, at det er så lang en periode, som I beskriver her, får én til at spærre øjnene op og spørge, om det var berettiget. Det er jo helt undtagelsesvis, at man skal være fikseret over 24 timer.

- Hvis man så kan se, at der har været en længere periode, hvor han har været stille og rolig, så må man ind og undersøge, om den periode, han var rolig, var for lang, og om det så var uberettiget. Hvis det var det, så er det i strid med menneskerettighederne, siger Peter Vedel Kessing, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, til radiokanalen.

Se også: Gak gak i psykiatrien: To patienter i samme seng

Var selvskadende

Begrundelsen for at bæltefiksere Abdi er ifølge fængselspersonalet, at han er selvskadende. Første gang han bliver bæltefikseret 10. januar 2016, sker det ifølge dokumenterne efter, at han har forsøgt at hænge sig i et lagen i en observationscelle.

11. januar bliver Abdi løsnet fra fikseringen og anbringes i en observationscelle. En time og 55 minutter senere bliver han dog igen bæltefikseret, efter han ifølge fængselspersonalet endnu en gang har forsøgt at tage sit eget liv ved at binde en T-shirt om sin hals.

Tæv, bæltefikseringer og dødstrusler: Så barsk er hverdagen på den lukkede

I de sidste seks døgn ligger Abdi fikseret på nær fem minutter.

Ombudsmanden er i gang med at undersøge, om den unge mands død har haft noget med bæltefikseringen at gøre, samt om sagen før og efter dødsfaldet er håndteret korrekt.