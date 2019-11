Mand lå død i lejlighed i ti dage: Ingen tager ansvaret

En 65-årig mand fra Kolding døde for nyligt i sin lejlighed i Kolding, men der gik ti dage, før han blev fragtet ud af lejligheden, skriver JydskeVestkysten.

Hverken politiet eller plejefirmaet Kære Pleje vil dog påtage sig ansvaret for, at den 65-årige mand lå død så længe.

Vicepolitiinspektør Søren Frederiksen fra Sydøstjyllands Politi fortæller, at der må være tale om en kommunikationsbrist, mens direktøren hos Kære Pleje, Mirela Tanovic, fortæller til Jydskevestkysten, at de har fulgt alle procedurer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Kære Pleje, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Ledte i ti dage

Ifølge en rapport fra politiet blev den 65-årige mand fundet død af sin hjemmehjælper fra Kære Pleje. Herefter blev politiet tilkaldt og kunne efterfølgende konstatere, at der ikke var tale om nogen forbrydelse.

Den 65-årige mands kusine er rystet over dødsfaldet og det faktum, at der skulle gå hele ti dage, før han blev båret ud af lejligheden.

- Hvor det er gået galt, ved jeg ikke. Men man må da have en procedure for, hvad der skal ske, når hjemmehjælpen finder en borger død. For det må jo ske indimellem. Det virker, som om der ikke har været styr på en skid. Jeg er rystet i min grundvold, siger hun.

Hun fortæller desuden, at hun forgæves havde forsøgt at lede efter sin fætter, inden plejefirmaet til sidst fandt den 65-årige mand død i lejligheden.

- Til sidst fik jeg en god lang snak med en politimand i Kolding. Jeg fortalte ham, at nu har jeg i ti dage forsøgt at finde min døde fætter, men jeg kan ikke finde ham, lød det fra den rystede kusine.

Den 65-årige mand blev bisat 25. oktober i Kolding.