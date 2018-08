Mand livsfarligt kvæstet efter slagsmål i haveforening

To mænd kom fredag aften op at skændes i en haveforening i Holbæk

En mand er fredag aften blevet livsfarligt kvæstet efter et slagsmål i haveforeningen Rørvangsparken i Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

En person er blevet anholdt.

Ifølge politiet kom to mænd op at skændes. Skænderiet udviklede sig til et slagsmål, hvor den ene part kom så alvorligt til skade, at han nu er i livsfare.

Vagtchef Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at den kvæstede mands tilstand er meget alvorlig.

- Vi ved, at der er anvendt en eller anden form for skarp genstand. Formentlig en kniv. Vi har haft en hundepatrulje i gang på stedet. Og vi er nu i gang med at afhøre vidner, siger Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Bjerregaard fortæller videre, at det er politiets opfattelse, at der har været tre mænd til stede på en adresse i haveforeningen. Skænderiet opstår mellem to af de tre tilstedeværende.

Den ene part i slagsmålet er i slutningen af fyrrerne. Den anden er i halvtredserne.

Den kvæstede mand har lidt et stort blodtab.

Den mistænkte flygtede, men blev senere anholdt.

Politiet er kort efter klokken 22 stadig til stede og er i færd med at undersøge gerningsstedet.

- Når det er sådan en alvorlig sag, så har vi rutinemæssigt også tilkaldt kriminalteknikere, siger Martin Bjerregaard.