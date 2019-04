Mand med kniv standsede tog på Nørreport

Talrige kampklædte betjente stormede onsdag Nørreport Station, hvor togtrafikken blev standset.

- Vi får en anmeldelse om, at en mand er blevet truet med kniv på Nørreport Station, og når vi får en sådan anmeldelse om en mand med våben på Nørreport Station, så sender vi talrige ressourcer til stationen for at dæmme op for en situation, vi ikke ønsker skal udvikle sig, siger vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

Knivepisoden udspillede sig ifølge vagtchefen i tunnellen mellem metroen og S-togsperronen og forblev til alt held kun ved truslerne.

- Gerningsmanden undløber fra stedet, vi indstiller kortvarigt togtrafikken og søger på stationen og perronerne efter det signalement, den forurettede har givet os, siger vagtchefen.

Den eftersøgte knivmand løb ifølge politiet i retning af metroen og kan have nået at hoppe på et metro-tog, før det lykkedes at få standset togene. Han kan også have taget trapperne til gadeplan.

Politiet er i skrivende stund til stede på Nørreport og er i færd med at afhøre vidner.

Man ønsker ikke p.t. at oplyse noget om knivmandens signalement.

- Vi vurderer, at det vil give mere uro end klarhed lige nu, siger Jesper Frandsen.

Offeret for knivtruslen er en 51-årig mand, og anmeldelsen indløb klokken 11.55.

Togene kører igen.