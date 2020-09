Mand med rottweiler stjal pakker

Et 23-årigt pakkebud var i gang med at scanne og sortere pakker ved sin bil på Kappelvænget i Aarhus V torsdag klokken 13.32, da en ukendt mand med en rottweiler henvendte sig til ham.



Han spurgte først interesseret til den 23-åriges arbejde, hvorefter han gik lidt væk igen. Men kort efter vendte han retur og sagde, at han skulle have nogle af pakkerne og forsøgte at tage en af sækkene, mens den 23-årige forsøgte at spærre for ham.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvor de skriver, at stemningen nu ifølge den 23-årige var blevet så dårlig, at han var bange for, hvad det ville udvikle sig til. Så han tog i stedet sin telefon frem for at filme manden.

Manden tog begge pakkeposer og begyndte at gå fra stedet i retning mod Kappelvænget 8, men da han opdagede, at den 23-årige stadig filmede ham, vendte han tilbage og gik truende hen til den 23-årige sammen med sin rottweiler, der ikke var i snor, og forlangte, at han slettede videoen.

Det efterkom pakkebuddet.



Manden forlod herefter stedet med begge pakkeposer, og den 23-årige satte sig ind i sin bil og kørte fra stedet.

Manden beskrives som mellemøstlig af udseende, 20-25 år gammel, cirka 170 centimeter høj og spinkel af bygning. Han var iført en sort dynejakke, grå hættetrøje og sorte bukser og medbragte altså en rottweiler, som ikke blev ført i snor.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra personer, der har set episoden – og særligt gerne fra de to personer, der skulle have befundet sig på stedet, og som den 23-årige har oplyst, han på et tidspunkt bad om hjælp.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.