Mand med ulvemaske voldtog 11-årig

Politiet i München har i dag anholdt manden, som man mener står bag en grov voldtægt, hvor offeret var en 11-årig pige, skriver Bild.

Aholdelsen sker ifølge Bild på baggrund af spor fundet fundet på gerningsstedet samt tip fra offentligheden.

Overfaldet skete ved 16.30-tiden tirsdag eftermiddag på et grønt anlæg i bydelen Obergiesing, efter at pigen kort forinden havde forladt s-togsstationen Fasangarten.

Og har været omtalt af en række tyske medier, blandt andet Süddeutsche Zeitung.

Overfaldsmanden var maskeret med en ulvemaske, har pigen efterfølgende forklaret.

Da pigen kom gående på en sti i det grønne anlæg, blev hun grebet bagfra og trukket ind i en busk. Her flåede han pigens skoletaske af hende og trak hendes jakke over hendes ansigt. Derefter forgreb han sig i mod den 11-årige pige.

Efter overgrebet truede han pigen med at at han ville dræbe hendes familie, hvis hun fortalte om overgrebet til nogen. Desuden kommanderede han pigen til at blive liggende i fem minutter.

Gerningsmanden talte tysk uden accent. Han var desuden udstyret med gummihandsker, har pigen forklaret.

Selve ulvemasken beskrives til at være en latex-maske, der kan købes online. Masken har åben mund og røde øjne. Den går under navnet 'stygge ulv-maske'.

Desuden var han iklædt halvlange brune bukser og grå T-shirt. Han vurderes til at være 185 cm høj.

To kvinder, der også befandt sig på det grønne område, men dog et stykke fra gerningsstedet, bemærkede, at der foregik noget i buskadset, men de kunne ikke se, at det var en voldstægt, og at den ene person i buskadset var et barn.