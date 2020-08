Mand misbrugte sin steddatter gennem syv år

I en periode på syv år blev en pige i Østgrønland flere gange udsat for grove seksuelle krænkelser af sin nu tidligere stedfar.

Torsdag blev stedfaren, der er i starten af 30'erne, ved Sermersooq Kredsret i Østgrønland idømt et år og ni måneders anbringelse på anstalt for overgrebene.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Manden, der kommer fra Ittoqqortoormiit, blev af kredsretten fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, tilsnigelse til seksuelt forhold samt seksuelt forhold til mindreårig.

I retten erkendte manden, at han havde begået de seksuelle krænkelser mod sin daværende steddatter. Men der var uenighed om omfanget, og om hvornår overgrebene mod pigen startede.

Kredsretten fandt det bevist, at overgrebene mod pigen blev begået i en periode på omkring syv år, og at de startede, at hun var syv år gammel. Pigen var altså gennem hele perioden under 15 år gammel.

- Sagen er meget alvorlig og vedrører flere grove seksuelle krænkelser mod et barn, udtaler anklagerfuldmægtig Marutha Thayapharan.

- Steddatteren er blevet seksuelt krænket gentagne gange, fra hun var syv, til hun blev 14 år. Jeg er derfor meget tilfreds med kredsrettens afgørelse om at finde manden skyldig.

Foruden anstaltsanbringelsen blev manden dømt til at betale en godtgørelse for tort på 150.000 kroner til sin tidligere steddatter.