Mand mistænkt for drab på svenske Wilma anholdt

Fredag morgen er en mand, der mistænkes at stå bag drabet, blevet anholdt

En 17-årig svensk pige, der har været forsvundet siden lørdag, frygtes at være blevet dræbt.

Fredag morgen er en mand, der mistænkes at stå bag drabet, blevet anholdt.

Det oplyser svensk politi i en pressemeddelelse, skriver flere svenske medier.

- Efter afhøringen af den mistænkte og med personer, der er interessante i efterforskningen, samt tekniske undersøgelser har jeg besluttet at begære manden varetægtsfængslet, da han er mistænkt for mord, udtaler chefanklager Caroline Fransson ifølge Aftonbladet.

Se også: 17-årige Wilma frygtes dræbt: Mand anholdt i Sverige

Da 17-årige Wilma Andersson blev meldt savnet i lørdags, var det allerede flere dage siden, nogen sidst hørte fra hende. Tirsdag meddelte politiet, at meget tydede på, at hun var blevet dræbt. Konkrete informationer i sagen ønskede politiet dog ikke at kommentere.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mindst 100 frivillige deltager i eftersøgningen af Wilma Andersson.

Det svenske politi har modtaget utallige tips fra lokale og frivillige.

Der er fundet tøj og sko, som kunne ligne den forsvundne piges, men det er stadig uklart, om de fundne genstande har nogen relevans for undersøgelsen, fortæller det svenske politi.

Opdateres ...