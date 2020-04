Mand mistænkt for flere røverier

Københavns Vestegns Politi efterlyser identiteten på en mand, der er mistænkt for at stå bag et gaderøveri i Taastrup og røveri på en tankstation i Glostrup

På Q8-tanken på Hovedvejen 67 i Glostrup truede denne mand en ekspedient med en saks til at aflevere et mindre kontantbeløb, hvorefter han stak af.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.



Røveriet på tankstationen fandt sted tirsdag den 3. september sidste år. Udover røveriet på tankstationen sætter politiet yderligere manden i forbindelse med et gaderøveri der skete to timer forinden i Taastrup.



Her blev en mand på Ingemannsvej også truet med en saks til at udlevere nogle ejendele af en gerningsmand med tilsvarende udseende.



Beder offentligheden om hjælp

Politiet har efterforsket røverierne, og har haft mistanke til en anden mand. Efterfølgende er den pågældende imidlertid helt udelukket fra efterforskningen.

Derfor beder Københavns Vestegns Politi nu offentligheden om hjælp til at identificere den mistænkte på fotos fra tankstationen.



'Vi håber, nogen genkender ham og kan sætte navn på ham eller ved, hvor han færdes - og det hører vi meget gerne om,' siger politikommissær Andreas Mollerup.



Signalement af den mistænkte

Den mistænkte beskrives som en dansk mand, 175-190 cm høj, 25-35 år, spinkel til almindelig af bygning, med skægstubbe.



Han var iført en hvid/lys kasket, grå hættetrøje med lommer ved maven, mørke solbriller, knælange sorte træningsbukser, grå/sorte kondisko med hvid sål og en sort og rød rygsæk.