Mand nøs - så blev han overfaldet

Et kærestepar fik sig en grim overraskelse

Fredag fik et kærestepar sig en ubehagelig oplevelse, da de gik på en parkeringsplads i Faaborg.

Manden nøs et par gange.

Det fik tilsyneladende en forbipasserende mand så meget op i det røde felt, at han valgte at give den nysende mand to knytnæveslag i ansigtet.

Tur på skadstuen

Det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet, ligesom det fremgår af politiets døgnrapport.

- Vi kan desværre ikke oplyse så meget mere, men vi leder stadig efter gerningsmanden, lyder det fra politiet.

Offeret for knytnæveslagene måtte en tur forbi skadestuen med sine skader.

Episoden skete fredag, men fremgår af politiets døgnrapport tirsdag, da det blev anmeldt mandag.

Signalement

Fyns Politi har følgende signalement af gerningsmanden:

Mand, 25-35 år, 185 cm. Kropsbygning: almindelig. Hudfarve: brun. Hårfarve: sort. Hårlængde: kort. Talte: dansk. Iført: blågrøn cardigan, blå bukser og en halskæde i guld.

