Mand og kvinde arresteret efter fire adoptivbørn blev fundet i tilsømmede kasser

En mand og en kvinde fra Farmington i den amerikanske stat Missouri er anklaget for at have holdt fire børn fanget i kasser, der var ’mindre end fængselsceller’ og hverken havde vinduer, lys eller toiletter.

Det skriver blandt andre CBS News og KMOV.

Betjente rykkede ud på baggrund af et tip om, at nogle børn blev holdt fanget indenfor i kasser lukket til med skruer og krydsfiner.

38-årige Daryl Head nægtede at lukke politiet ind i hjemmet, men da de alligevel fik adgang, fandt de 38-årige Laura Cheatham i færd med at fjerne skruer og træ, der dækkede over to indgange til to separate små lukkede kasser. Ud af dem kravlede fire børn.

- Jeg har set nogle ret voldsomme ting, men intet så afskyeligt som dette. Det er den slags, der sker andre steder, ikke her, siger den lokale sherif, Daniel Bullock, til KMOV.

Det viste sig ifølge politiet, at tre piger og en dreng, alle i alderen 5-12 år, blev holdt til fange i hjemmet i ’specielt konstruerede’ rum uden nogen form for lys eller afløb.

Naboer havde flere gange set børnene udføre manuelt arbejde, blandt andet havde en beboer i nærheden set dem save i krydsfiner.

Politiet oplyser, at de fire børn har det godt efter omstændighederne. De menes at have været i huset i Farmington et par uger, inden de blev fundet af ordensmagten. Alle fire børn var kvindens adoptivbørn med hendes eksmand. De er nu i de sociale myndigheders varetægt.

Daryl Head og Laura Cheatham blev begge arresteret af politiet. De står nu til at blive sigtet for fire tilfælde af kidnapning og fire tilfælde af at have udsat et barn for fare.