Mand og kvinde byttede kufferter med narko-æg: Nu er de dømt

En 27-årig mand fra Nigeria og en 42-årig kvinde fra Kroatien er idømt 14 års fængsel for organiseret narkokriminalitet.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De to personer er derudover begge udvist af Danmark for bestandigt, afgjorde Retten på Frederiksberg onsdag.

Både den nigerianske mand og den kroatiske kvinde ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

Sagen omhandlede systematisk indsmugling af både kokain og heroin – i alt ca. 31 kilo - og er resultatet af en større efterforskning foretaget af efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi.

Sagen fik navnet Operation Phenix hos politiets Særlig Efterforskning Øst, der især beskæftiger sig med organiseret kriminalitet.

- Jeg er meget tilfreds med dagens dom, som afspejler, at det er en meget alvorlig sag at indføre hårde stoffer til Danmark, siger anklagerfuldmægtig Magnus Wiik fra SEØ.

Ved en koordineret aktion den 10. november 2019 blev de to personer anholdt i Valby, hvor den kroatiske kvinde mødtes med den nigerianske mand. Med sig havde de hver sin trolleykuffert, som de byttede med hinanden. Herefter slog politiet til og anholdt de to personer. Der viste sig efterfølgende at være næsten fire kilo kokain og heroin i den kuffert, som kvinden overdrog til manden, mens der var 5.000 euro i den kuffert, som manden overdrog til kvinden.



Politiets videre efterforskning af sagen afdækkede imidlertid, at overdragelsen i forbindelse med anholdelsen den 10. november ikke var en enlig svale. Kvinden havde desuden på ni andre dage i løbet af 2019 overdraget kufferter med kilovis af hård narkotika til den nigerianske mand.



De domfældte blev dømt i alle sagens 10 forhold.



- Jeg er glad for, at det grundige efterforskningsarbejde foretaget af Særlig Efterforskning Øst har båret frugt, og at retten har lagt til grund, at det er bevist, at de to nu dømte personer har indført hård narkotika til Danmark i store mængder, siger Magnus Wiik.