Mand og kvinde fængslet i julen: Politiet graver i kokain-ring

Politiets store aktion med ni anholdelser og ransagninger i fire sjællandske politikredse i går har tråde tilbage til de to unge brasilianere, der juledag sidste år blev anholdt i toldslusen i Terminal 3 i Copenhagen Airport i en sag om kokain-indsmugling.

Det bekræfter Knud Hvass, vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi.

Der var tale om en mand og en kvinde, der på det tidspunkt var 23 og 24 år gamle.

På sig havde de 4,75 kilo flydende kokain og 2,1 kilo i pulverform, som blev konfiskeret, og det unge par blev dagen efter varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør bag lukkede døre.

Politchef: En stor narkosag

De erkendte sig delvis skyldige.

- Der er tale om to stakkels brasilianere, og deres sag er en del af vores efterforskning af den sag, som i går udløste flere anholdelser og ransagninger. Det er en stor narkosag, siger Knud Hvass.

Han vil ikke udelukke, at der kan blive behov for at samarbejde med brasiliansk politi for eventuelt at få klarlagt, om en eller flere af de anholdte i går har været i Brasilien for at hente narko.

Syv af de anholdte i politiaktionen i politikredsene København, Midt- og Vestsjælland, Københavns Vestegn og Nordsjælland bliver i dag fremstillet bag lukkede døre i grundlovsforhør i dommervagten i København.

- Jeg kan derfor ikke komme nærmere ind på rollefordelingen. Men jeg kan sige, at der er yderligere sigtelser på vej mod de to brasilianere. Deres isolerede sag er vi ellers langt med, forklarer Knud Hvass.

To andre anholdte i den nye udløber af kokain-sagen er løsladt. Den ene var tilfældigt til stede under en anholdelse, mens mistankegrundlaget mod den anden ifølge Knud Hvass ikke var 'stærkt nok'.

21 kilo kokain

Samlet drejer sagskomplekset sig om indsmugling af 21 kilo kokain igennem lufthavnen i Kastrup. Det er ifølge vicepolitiinspektøren sket i løbet af de sidste måneder i 2019.

Knud Hvass understreger, at politiets efterforskning af den mulige kokain-ring ikke har noget at gøre med Særlig Efterforskning Vests anholdelse sent onsdag af en 44-årig narko-sigtet mand på en motortrafikvej ved Hillerød.

Manden blev torsdag fremstillet bag lukkede døre i Retten i Aarhus. Det kastede en varetægtsfængsling på fire uger af sig. Også den anholdelse indgår i en bredere efterforskning.

De syv sigtede i den nye udløber af den sjællandske kokain-sag er alle danske statsborgere.