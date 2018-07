Mand omkommet i drukneulykke

En mand er afgået ved døden, efter han onsdag aften blev fundet livløs i vandet ved Lumsås Strandvej i Nykøbing Sjælland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får en melding klokken 18.07 om, at der er fundet en livløs person 200 meter ude i vandet. Vi rykker talstærkt ud til stedet, og Forsvarets redningstjeneste bliver sendt derud med helikopter og dykkere, siger vagtchef Michael Sehested til Ekstra Bladet.

I vandet blev der fundet en livløs person.

- Da vi når ud til stedet, har redningstjenesten fundet en livløs mand i vandet. Vedkommende blev efterfølgende fløjet til Rigshospitalet, lyder det fra vagtchegen.

Fik førstehjælp

Han fortæller, at manden fik førstehjælp på stedet, men at hans liv desværre ikke stod til at redde.

- Manden er afgået ved døden på Rigshospitalet. De pårørende er endnu ikke underrettet, siger Michael Sehested.

Nærmere undersøgelser skal nu klarlægge omstændighederne omkring mandens død.

- Vi ved endnu ikke, hvad der er sket. Om han har fået et ildebefindende, eller om han er blevet fanget af strømmen, eller hvad der er sket. Det skal de nærmere undersøgelser vise.

Ekstra Bladet følger sagen...