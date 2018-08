Mand onanerede foran 68-årig kvindes dør: Så fandt hun pistolen frem

En 68-årig kvinde fra Houston i staten Texas i USA, der udelukkende af de lokale nyheder beskrives som 'bedstemor Jean', oplevede tidligere i august måned sit livs mareridt, da hun klokken 17.15 på en sen eftermiddag skulle ud med sit skrald. Her kom nemlig en mand cyklende mod hende, mens han onanerede. Det fortæller kriminal-chefen Larry Crowson.

- Hun var meget oprevet over den onanerende mand på cykel, så hun begyndte straks at gå hen mod sin hoveddør. Men manden sprang af cyklen og fortsatte med at forfølge hende, mens han stadig onanerede, forklarede Larry Crowson ved gerningsstedet til de lokale reportere.

Han begyndte at lege med sig selv

Bedstemor Jean har selv til den lokale tv-station KTRK fortalt følgende om oplevelsen:

- Der var en mand, der smed sine bukser foran mig og begyndte at lege med sin ting mellem benene. Og han løb efter mig ind i haven. Jeg fortalte ham, at jeg ville skyde ham, hvis han ikke fjernede sig fra min dør. forklarede bedstemor Jean, der havde sit barnebarn på besøg i huset, en kun 14-årig pige.

Det skriver flere medier heriblandt Washington Post og New York Post

Bedstemor Jean skød gennem døren

Bedstemor Jean løb herefter ind i sit hus og fandt sin pistol frem. Og da manden, der stadig var i gang med at onanere, stod foran døren og forsøgte at komme ind i huset, skød hun ham simpelthen gennem døren med et enkelt skud.

Skuddet ramte manden i brystet tæt ved hans skulder. Ifølge kriminal-chefen Larry Crowson flygtede manden vaklende hen mod sin cykel og forsøgte at køre væk. Men han besvimede kort efter på et fortov. Her blev han hurtigt hentet af en ambulance, der kørte ham på hospitalet. Alt peger ifølge Crowson på, at manden vil overleve sin skudskade.

I øjeblikket er politiet i fuld gang med at undersøge skudepisoden, og det er endnu ikke klargjort, om den 68-årige kvinde vil blive sigtet i sagen.