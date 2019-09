Mand overfalder ung kvinde i bus: - Sæt dig et andet sted

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En bustur gik mandag eftermiddag voldsomt for sig, da en 21-årig kvinde fra Hvidovre blev slået i hovedet af en medpassager.

Slaget var så hårdt, at kvinden efterfølgende måtte på skadestuen.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Klokken var cirka 15.30, da kvinden steg på 1A i Hellerup og satte sig ned på et tilfældigt sæde. Bag hende sad en mand, som fortalte hende, at hun ikke skulle sætte sig foran ham.

Herefter slog han hende i hovedet.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde gerningsmanden. Han beskrives som dansk af udseende, 40-45 år og kraftig af bygning med sort hår. Han var iført mørkt tøj, slidte blå Crocs-sko og en kasket med noget rødt på. Desuden havde han skæve tænder og lugtede.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.