Mand overfaldet med kniv: Stukket flere gange

En 29-årig mand er anholdt og sigtet for at stikke en jævnaldrende flere gange med en kniv

En 28-årig mand måtte lørdag behandles for flere knivstik efter et slagsmål på en privat adresse i Otterup på Fyn.

Det skriver fyens.dk.

Klokken seks lørdag morgen anmeldte offeret selv knivstikkeriet til politiet, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taanquist til fyens.dk.

- Han havde været i slagsmål med en anden mand, og han havde fået læsioner efter knivstik - nogle overfladiske afværgelæsioner og nogle lidt dybere på armene og kroppen, siger vagtchefen.

Årsag endnu ukendt

Anledningen til overfaldet er endnu ukendt, men politiet mener, at der er tale om nogle 'interne uoverensstemmelser'.

Det lykkedes politiet at finde den mistænkte omkring middagstid, hvor han blev sigtet for kvalificeret vold. Politiets jurister er i gang med at afgøre, hvorvidt manden skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Manden forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af søndagen.

