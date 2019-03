Mand overfaldet med boldtræ og peberspray

En indkøbstur i Netto kan blive en endda meget ubehagelig oplevelse. Det kan en 30-årig mand skrive under på, efter at han søndag formiddag på en parkeringsplads ved Netto-supermarkedet på Lykkesholms Allé i Viby ved Aarhus blev udsat for et groft overfald.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 30-årige mand forklarede til politiet, at han netop havde parkeret sin bil for at gå ind og handle i Netto, da en bil kørte op bag ved ham og blokerede, så han ikke kunne køre fra stedet.



Herefter stod en mand ud af bilen og gik hen til den 30-åriges bil, smadrede sideruden og sprøjtede peberspray i hovedet på den 30-årige, som efterfølgende steg ud af sin bil.

Reddet af sin bror

I mellemtiden havde gerningsmanden hentet et baseballbat i sin bil, hvorfra endnu en person var steget ud. Gerningsmændene - nu to unge mænd - var herefter begyndt at slå løs på den 30-årige i hovedet med battet flere gange.

Heldigvis ankom den forurettedes bror til stedet og forsøgte at stoppe gerningsmændene, der kort efter satte sig ind i deres bil igen og kørte fra Netto-parkeringspladsen. Bilen var formentlig en sølvfarvet personbil og muligvis af mærket VW, oplyser Østjyllands Politi i pressemeddelelsen.



Den 30-årige mand blev kørt til skadestuen for at blive behandlet, men havde umiddelbart kun fået overfladiske skader. Østjyllands Politi kender endnu ikke motivet for overfaldet, men politiet hører meget gerne fra vidner på telefon 114.