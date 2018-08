Mand overtrådte niqab-forbud:- Jeg trænede balance

Sydjyllands Politi har i dag udsendt et tweet omkring en påstået overtrædelse af den såkaldte niqapforbuds-lov.

Tweetet, der er underskrevet den pågældende politikreds' kommunikationsafdeling lyder:

'Et medie fortæller, at vi i kredsen har haft en overtrædelse af niqab-forbuddet. Det drejer sig ikke om en med niqab, men om en 49-årig mand som i sidste uge gik i Haderslev by med skimaske, bar overkrop og en pind. Han fortalte patruljen, at han trænede balance.'

En bruger har i den forbindelse stillet politiet spørgsmålet, om den 49-årige i den forbindelse fik en bøde, eller det var 'anerkendelsesværdig formål'.

Til det har politiet svaret, at manden har modtaget et bødeforlæg på 1000 kr for overtrædelse af loven om maskeringsforbud.