Mand på hospitalet efter knivstikkeri

En patrulje fra Københavns Vestegns Politi fandt her til aften en mand, der er blevet stukket ned tæt ved Rødovre Station.

- Det er højst usædvanligt, men det er vores egen patrulje, der finder ham, fortæller vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, Lars Jørgensen.

Patruljen fandt manden 22.47, og han blev herefter sendt mod Rigshospitalet, hvor han bliver behandlet.

- Det er alt for tidligt at sige noget, men vi tænker i de baner, at der kan være tale om bandekriminalitet, siger Lars Jørgensen, der ikke kan oplyse om mandens tilstand.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at en person er blevet ført væk i en DNA-dragt og kørt mod Rødovre Politistation.

Rødovre Stationscenter er totalt afspærret, mens politiet lige nu undersøger området med hundepatrulje.