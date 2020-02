Mand ramt af knivstik

En 22-årig mand behandles for knivstik efter et voldeligt sammenstød søndag sent eftermiddag.

Manden, der er fra Greve, blev ifølge Midt- og Vestsjællands Politi ramt af flere overfladiske knivstik og er derfor ikke i livsfare.

- Det er begrænset, hvor meget vi ved i sagen, fordi den forurettede ikke har ønsket at tale med os, siger pressetalsmand ved Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist til Ekstra Bladet.

Politiet blev opmærksom på urolighederne i Gersagerparken i Greve allerede 17.05 søndag.

- Her rykker vi ud til meldinger om uro, men da patruljen ankommer til stedet er der ikke umiddelbart noget at se, siger Charlotte Tornquist.

Politiet blev dog klogere på situationen nogle timer senere, da de modtog en henvendelse fra Rigshospitalet.

- Den forurettede er selv taget på skadestuen for at få behandling, og det er sygehuspersonalet, der så hiver fat i os og anmelder overfaldet. Så kan vi jo godt lægge to og to sammen, siger Charlotte Tornquist.