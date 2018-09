Mand ramt af skud på torv

En mand er ramt af skud på Glostrup Torv. Han er uden for livsfare, oplyser politiet

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En 30-årig mand er kort efter midnat blevet ramt af et skud i benet, mens han befandt sig på Glostrup Torv.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

- Han er ramt i låret af skud. Det er ikke så alvorligt, og han er uden for livsfare. Han er selvfølgelig kørt til hospitalet, siger vagtchef Lars Guldborg.

Klokken var 00.19, da politiet fik en anmeldelse om, at der var hørt 'høje brag' nær Glostrup Torv.

Kom luntende

Ifølge øjenvidner kom en gerningsmand løbende med en pistol i hånden og affyrede skud mod offeret.

- Han kommer nærmest luntende og affyrer skud og løber væk igen, fortæller vagtchef Lars Guldborg til Ekstra Bladet.

Gerningsmanden forsvandt i en sølvgrå bil, som muligvis er identisk med et køretøj, som senere er fundet udbrændt i Nordsjælland.

- Det er nærliggende at tro, at det er samme køretøj, siger vagtchefen.

Et område omkring Glostrup Torv var natten til fredag spærret af. Foto: Kenneth Meyer

Efter skudepisoden afspærrede politiet flere veje i området i håb om at pågribe gerningsmanden – det lykkedes ikke.

Politiet har kun et sparsomt signalement af gerningsmanden.

Det drejer sig om en mand på omkring 20 år. Han er cirka 175 cm høj og almindelig af bygning. Han var iført sorte bukser, sort jakke og sort kasket.

Intern konflikt

Både tirsdag og onsdag var der skudepisoder i København og omegn. Politiet mener, at skyderierne udspringer af en intern konflikt i en bande.

- Har denne episode også forbindelse til den verserende konflikt i bandemiljøet?

- Det er endnu for tidligt at sige, men det skal vi have undersøgt, siger vagtchef Lars Guldborg.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser natten til fredag, at området omkring Glostrup Torv er spærret af, mens hunde afsøger området.

Klokken 03.57 oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter, at politiet er færdige med arbejdet på stedet, og alle afspærringer er ophævet.