Mand ramt af skud

En 52-årig mand er onsdag eftermiddag blevet ramt af skud i benet på et torv ved Vor Frelser Kirke i Horsens onsdag.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Det er endnu uvist, hvem der affyrede skuddet - og hvorfor det skete.

- To mænd sidder på en bænk, da der bliver affyret skud fra et ukendt våben, og den ene bliver ramt ved ankelknoglen, siger vagtchef Jørn Bystrup.

Han forklarer videre til Ekstra Bladet, at man nu søger efter vidner til episoden.

- Det er sket midt i byen om eftermiddagen, så vi tænker, at det er ret sandsynligt, at der er nogen, som har set det, siger vagtchefen.

Den sårede tog efterfølgende til skadestuen for at blive behandlet for sine kvæstelser. Herefter blev politiet kontaktet.

Skuddet blev affyret omkring klokken 13.40.

Manden, som var til stede på bænken sammen med den kvæstede, blev senere anholdt i sagen - mistænkt for at have afgivet skud.

- Vi har talt med ham, men på baggrund af tekniske spor har vi valgt at løslade ham uden at opretholde sigtelsen.

- Vi anser ham ikke længere for at være gerningsmanden, siger Jørn Bystrup.

Politiets efterforskning af sagen fortsætter derfor.

Kendt i forvejen

Begge mænd på bænken var i forvejen kendt af politiet. Vagtchefen understreger dog, at de ikke har forbindelse til bandemiljøet. Af samme grund anses skudepisoden heller ikke for at være banderelateret.

Jørn Bystrup understreger dog, at de to mænd havde været i et skænderi, da episoden udspillede sig.

- Deres forklaringer hænger ikke sammen, så vi ved ikke, hvad der er sket, men der er intet, som indikerer, at han skulle have affyret skud mod den forurettede.

- Vi har en teori om, at forurettede har skudt sig selv, men vi har ikke fundet noget våben endnu, så det gør efterforskningen en smule besværlig, siger vagtchefen.

Den sårede bliver onsdag aften opereret for sine kvæstelser.