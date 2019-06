Mand ramt af skud

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet er torsdag massivt til sted i Gersagerparken i Greve, fordi en mand er blevet skudt.

Det oplyser både Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Årsagen til, at to forskellige politikredse er involveret, er, at manden henvendte sig på Hvidovre Hospital med en skudlæsion i brystet.

- Vi fik en henvendelse fra hospitalet i Hvidovre. Her fortalte de, at en mand var blevet skudt i torso. Vi kørte derud, og her kunne vi forstå på ham, at han var blevet ramt af skuddet i Gersagerparken, siger vagtchef Dan Houtved til Ekstra Bladet.

Gersagerparken ligger i Greve, der er under Midt- og Vestsjællands Politis kreds, og derfor er de i gang med at undersøge gerningsstedet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Politiet var også til stede ved Hvidovre Hospital. Foto: Kenneth Meyer

Vagtchef Dan Houtved fra Københavns Vestegns Politi kendte ikke umiddelbart mandens tilstand, men ifølge Region Hovedstadens Akutberedskab er manden blevet kørt til Rigshospitalet i stabil tilstand. De oplyser samtidig, at der er tale om en 27-årig mand.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser på Twitter, at der er fundet flere patronhylstre og blod på gerningsstedet.

Derudover er en lys Audi set køre væk fra stedet omkring klokken 14, og den efterlyses derfor. Politiet er fortsat på stedet for at sikre spor og foretage yderligere efterforskning, og de opfordrer til at kontakte politiet, hvis man har set eller hørt noget eller har oplysninger i sagen.

En 27-årig mand har henvendt sig på @AmagerHvidovre med skudlæsion i brystkassen. Patienten er stabiliseret og kører nu med politieskorte mod @Rigshospitalet . Vi kører via Holbæk MTV, MTR3 og ind ad Helsingør MTV. @P4KBHTRAFIK @vejdirektoratet — Region Hovedstadens Akutberedskab (@akutberedskabet) 27. juni 2019

Greve: politiet er i øjeblikket til stede ved Gersagerparken, efter at en kvæstet person er bragt til skadestuen. Årsag og omstændigheder kendes ikke nærmere p.t. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) 27. juni 2019

Opdateres ...