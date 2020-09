Mand ramt af skud

En mand er mandag aften blevet ramt af flere skud på Belfastvej på Amager.

Det oplyser Københavns Politi, der fik anmeldelsen om skyderiet klokken 21.25.

- Han er blevet ramt af flere skud og er kørt til Rigshospitalets Traumecenter, fortæller politiets vagtchef Henrik Brix.

Foto: Kenneth Meyer

Vagtchefen kan kort efter klokken 22.00 ikke sige noget om offerets tilstand.

Fundet alene

Heller ikke de nærmere omstændigheder omkring skyderiet kan han sige noget om.

- Vi har endnu ikke kunnet tale med den forurettede, og der var ingen andre på stedet, da vi kom frem, forklarer Henrik Brix.

Politiets indledende undersøgelser tyder på, at skyderiet har fundet sted på gaden, og at der altså ikke er skudt fra en bil.

Vagtchef Henrik Stormer fortæller klokken 23.30 til Ekstra Bladet, at man fortsat ikke har noget nyt i sagen, men at man stadig arbejder på stedet.

Skyderi nær legeplads

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at episoden tilsyneladende har udspillet sig nær nogle rækkehuse for enden af Belfastvej. Her ligger der patronhylstre nær en bænk ved en legeplads.

Foto: Kenneth Meyer

Godt en time efter skyderiet på Amager har der fundet et nyt skyderi sted i København, da der er blevet skudt mod en lejlighed i Valby. Her er ingen personer dog blevet ramt.

