Mand ramt i brystet med riffelskud

En 31-årig mand blev først på natten ramt af et enkelt skud i brystet på åben gade i Jernbanegade i Fredensborg.

Det oplyser Dan Houtved, vagtchef i Nordsjællands Politi, som modtog en anmeldelse om skudepisoden klokken 01.09.

- Den forurettede blev i nat indlagt på Rigshospitalets traumecenter, hvor han har gennemgået en operation. Han er meldt udenfor livsfare, siger Dan Houtved.

Salonriffel eller luftvåben

Politiets vagtchef fortæller, at der endnu ikke er blevet pågrebet en mulig gerningsmand, og han kan endnu ikke kaste lys over de nærmere omstændigheder omkring den dramatiske episode.

Men Nordsjællands Politi har sat gang i en omfattende efterforskning.

Dan Houtved forklarer, at manden blev ramt af et projektil af 'mindre kaliber', og han vurderer, at skuddet må være affyret fra en salon-riffel eller et kraftigt luftvåben.

Den hårdt sårede 31-årige mand var efter at være ramt af skuddet selv i stand til at bringe sig selv i sikkerhed på en restaurant i Jernbanegade. Han har bopæl i nærheden.

Beboer hørte høje råb

Det var angiveligt personale på restauranten, der anmeldte skudepisoden til Nordsjællands Politi.

En kvindelig beboer i en opgang lige overfor gerningsstedet fortæller, at hun cirka 20 minutter før politiets ankomst hørte to ophidsede mænd råbe højt til hinanden. Hun opfattede ikke ordene.

- Jeg hørte ikke skud, men senere var der en masse blå blink, og vi så en båre blive båret ind i en ambulance og kørt væk, fortæller beboeren.

Opdateres