Mand risikerer 20 års fængsel: Gav migranter mad, vand og husly

36-årige Scott Warren er sigtet for transportere, skjule og give husly til to mænd. Hans advokater siger, det er politiets hævn for video

Sidste år blev Scott Warren fra Arizona arresteret af grænsebetjente sammen med to mænd, der kort forinden ulovligt havde krydset grænsen fra Mexico.

Nu risikerer den 36-årige amerikaner op mod 20 år fængsel for at have givet husly til de to mænd, Kristian Perez-Villanueva og Arnaldo Sacaria-Goday fra henholdsvis El Salvador og Honduras, og skjult dem fra de amerikanske myndigheder.

Det skriver blandt andre Independent og CNN.

Sagen er nu for retten, og anklagerne mener, at Scott Warren skjulte de to mænd for at beskytte dem fra politiet og retsforfølgelse.

Se også: Fire kvinder dømt: Lagde mad og vand til migranter langs grænsen

Scott Warrens forsvarer, derimod, siger i retten, at hans klient har handlet fuldstændigt i overensstemmelse med loven som en del af hans frivillige arbejde for at forhindre dødsfald blandt migranter i Arizona.

Han er sigtet for at transportere, skjule og give husly til de to mænd, og sagen forventes at skabe præcedens for, hvor meget hjælp, amerikanske statsborgere må give til migranter, der ulovligt krydser grænsen til USA.

Se også: Billede chokerer i hele verden: Her er sandheden om grædende to-årig ved grænsen

Forsvareren kalder i retten sin klient for en 'lovlydig, livgivende barmhjertig samaritaner' hvis intention udelukkende er at hjælpe folk, som har brug for mad, medicin eller vand.

Scott Warren er frivillig i organisationen 'No More Deaths', der netop arbejder for at give vand, mad og medicin til grænsekrydsende migranter i Arizonas ørken. Her kan temperaturerne falde til under frysepunktet om vinteren og komme helt op på 46 grader celsius, når det er sommer.

Han blev arresteret samme dag, som organisationen offentliggjorde en video, der viste grænsebetjente ødelægge de vandforsyninger, gruppen havde stillet frem til migranterne. Hans advokater mener derfor, at hans anholdelse var en form for gengæld for videoen.