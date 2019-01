Mand sårer 20 børn på kinesisk skole i Beijing

En mand har såret 20 børn på en skole i den kinesiske hovedstad. Det oplyser de kinesiske myndigheder i Beijing ifølge AP.

Angrebet er sket i Xicheng-distriktet i Beijing.

Tre af børnene er alvorligt såret, men de er uden for livsfare.

Alle de sårede børn behandles på et hospital.

Gerningsmanden er "under kontrol", meddeler Xicheng-distriktets regering på sociale medier.

Myndighederne siger, at angrebet skete om formiddagen lokal tid, og at manden var på skolen for at udføre vedligeholdelse. Pludselig skal han være gået til angreb på børnene med en hammer, som han havde på sig.

Manden skal forinden have fået et brev om, at han var fyret og skulle forlade sin stilling senere på måneden.

Tidligere har lignende angreb på børn i Kina vakt international opsigt.

En mand, som sårede 12 børn i en børnehaveklasse ved et knivangreb for to år siden, er blevet henrettet i denne måned, rapporterer det statslige nyhedsbureau Nye Kina.

Manden gik til angreb på børn med en køkkenkniv i regionen Guangxi i januar 2017. Fire af børnene blev alvorligt såret.

I oktober sidste år angreb en kvinde bevæbnet med en kniv 14 børn i byen Chongqing i det centrale Kina.

I september blev en mand henrettet for at have knivdræbt ni skoleelever og have såret 11 andre i en grundskole i provinsen Shaanxi i april 2018.

I 2016 blev ti børn såret af en knivbevæbnet mand i Haikoi i Hainanprovinsen.

/ritzau/Reuters

Foto: Ritzau Scanpix/Thomas Peter