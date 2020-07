Mand såret efter knivstikkeri

En mand blev efterladt med dybe knivstik i ryggen på et gerningssted, som flere biler kort inden havde forladt

På Nørregade i Frederiksværk rykkede politiet ud 17:55 efter en anmeldelse af et voldeligt sammenstød.

På stedet fandt de en 26-årig mand, der nu er blevet evakueret til RH Traume med et dybere knivstik i lænderegionen.

Hvad der er gået forud for overfaldet, er endnu uklart.

- Der har været en form for møde mellem nogle mennesker, og så er der nogle biler, der kører fra stedet, hvor han ligger tilbage. Ellers ved vi ikke mere om, hvad der er foregået endnu, siger Jakob Tofte, vagtchef i Nordsjællands Politi.

Motivet bag vil politiet ikke oplyse af hensyn til efterforskningen, men de er tilstede med både teknikere, efterforskere og hunde, fortæller Nordsjællands Politi.

- Den 26-årige er ved bevidsthed og kan tale, så lige foreløbig ser det ikke ud til, at han er i livsfare. Men vi arbejder ret massivt på at få opklaret, hvad der er sket her, uddyber Tofte.

Opdateres...