Mand såret: Flere elever hørte skud

Opdateret kl. 16.30: Mørkhøjvej er nu genåbnet for trafik. Politiet har fortsat afspærret et område foran salonen.

Undervisningen på Nørre Gymnasium ved Mørkhøj i København blev tirsdag eftermiddag afbrudt af lyden af flere skud, da endnu ukendte gerningsmænd åbnede ild i en frisørsalon tæt på skolen.

Det fortæller skolens rektor, Jens Boe Nielsen, til Ekstra Bladet.

En ramt af skud i frisørsalon

- Det er foregået inde i forretningen, men skuddene var så høje, at nogle af vores elever desværre har kunnet høre det gennem ruden i deres klasselokaler. De er så løbet over til vinduerne og har set nogen løbe ud af døren i salonen og i forskellige retninger, siger rektoren.

Det var kørt før klokken 13.30, at gerningsmændene åbnede ild i Salon Ørn på Mørkhøjvej.

Ifølge Københavns Politi er en mand ramt af skud. Tirsdag eftermiddag er teknikere og hundepatruljer talstærkt til stede ved salonen, som ligger lige over for Nørre Gymnasium.

I forbindelse med efterforskningen er flere elever allerede blevet afhørt af politiet, fortæller rektoren, der har været bisidder ved flere af afhøringerne.

- Derudover er en besked sendt ud til elever og forældre om, hvad der sket, og at politiet nu tager hånd om sagen. Og så har jeg bedt eleverne og lærerne om at gå tilbage til undervisningen for at tale situationen igennem, inden de går hjem, siger Jens Boe Nielsen.

Han tilføjer, at der også er krisehjælp til eleverne, hvis de ønsker det.

Ekstra Bladet har talt med naboer, som også fortæller, at der lød skud, og kort tid efter løb folk ud og ind ad salonen. Én nabo fortæller, at han hørte, hvad han mener, var fem skud i flere byger.

Politiet ønsker ikke i skrivende stund oplyse skudofferets tilstand.