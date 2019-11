Mand sexmisbrugte stedbror

En 41-årig mand blev tirsdag dømt for seksuelt misbrug af sin stedbror

Tirsdag faldt der dom i Retten i Esbjerg over en 41-årig psykisk udviklingshæmmet mand, der blev dømt for seksuelt misbrug af sin stedbror.

Han var tiltalt for i alt fire forhold og blev kendt skyldig i dem alle fire.

Det skriver Jydske Vestkysten.

- Det er en stor lettelse for min klient at få afsluttet denne sag og få den ud af verden, fortæller bistandsadvokat Casper Strandby til Ekstra Bladet.

Sagen er 20 år gammel og begyndte i november 1999, hvor den dengang 21-årige mand begyndte at befamle sin dengang 12-årige stedbror. Det skete flere lejligheder i hjemmet, hvor de to brødre delte soveværelse.

Truet til tavshed

Ifølge Jydske Vestkysten blev det seksuelle misbrug grovere i takt med en flytning til en anden adresse i Esbjerg, hvor offeret blev misbrugt op til tre gange om ugen.

Offeret forklarede i retten, at han 'ville få problemer, hvis han fortalte nogen om det, der var sket', hvilket kan være årsag til, at der er gået så mange år, før sagen er kommet frem.

Da den 41-årige mand er psykisk udviklingshæmmet, kan han ikke idømmes en almindelig straf. Derfor blev han idømt tilsyn af kommunen.

På grund af de konsekvenser, som misbruget har haft for offeret, havde bistandsadvokat Casper Strandby rejst krav om 200.000 kroner i erstatning til sin klient, fortæller han til Ekstra Bladet.

Dette beløb mente domstolen dog var for højt, og den 41-årige skal i stedet betale 50.000 kroner i erstatning til offeret.

- Det skal understreges, at det aldrig nogensinde har handlet om penge for min klient. Det er udelukkende et spørgsmål om retfærdighed, der har fyldt noget hos ham, fortæller Casper Strandby.